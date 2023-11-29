Путин рассказал молодым ученым анекдот о юристах

Президент заявил одному из участников дискуссии, что попробует "на профессиональном языке" поговорить с юристами по теме развития биоресурсного центра, нацеленного на сохранение генофондных пород

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил о юристах на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Один из участников общения, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства им. академика Л. К. Эрнста Александр Сермягин попросил главу государства подписать указ и поддержать программу развития биоресурсного центра по сохранению генофондных пород сельскохозяйственных животных. Путин уточнил, на каком этапе подготовки находится соответствующий документ. Ему пояснили, что среди юристов есть разногласия по поводу формулировок.

"Наши юристы, я же тоже юрист, - они специалисты во всех областях, без исключения", - с улыбкой прокомментировал Путин. "Попробую поговорить с ними на профессиональном языке", - пообещал он, отметив, что "это сложно".

"Потому что там, где два юриста, там уже как минимум три мнения. Про некоторых юристов знаете, как говорят? Если вы спросите у юриста, сколько времени, он посмотрит на ваши часы и скажет, сколько времени, но за это он заберет ваши часы", - добавил президент.