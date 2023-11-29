В Коми сняли карантин по птичьему гриппу

Очаг на птицефабрике уничтожили и провели дезинфекцию

СЫКТЫВКАР, 29 ноября. /ТАСС/. Карантин по птичьему гриппу отменен в Республике Коми. Очаг инфекции на птицефабрике "Зеленецкой" уничтожен, проведена дезинфекция, сообщила пресс-служба минсельхоза региона.

"В Республике Коми отменен карантин по птичьему гриппу. <…> В промзоне птицефабрики "Зеленецкая", где был очаг заболевания, изъято и уничтожено все поголовье птицы, проведена трехкратная дезинфекция всех птичников. В цехах родительского стада и ремонтного молодняка, вошедших в угрожаемую зону, проводился усиленный эпизоотический мониторинг птицы, возбудитель высокопатогенного гриппа птиц не выявлен", - говорится в сообщении.

В угрожаемой зоне был проведен двукратный клинический осмотр всего поголовья птиц в хозяйствах, признаков инфекции не выявлено, все поголовье вакцинировано против гриппа птиц. Аналогичная работа проведена в Ухте, где в октябре был выявлен очаг птичьего гриппа в личном хозяйстве, там погибло все поголовье из 14 птиц. Очаг уничтожен, проведена дезинфекция. На 90 дней со дня отмены карантина действуют ограничения - запрет на вывоз птицы и инкубационного яйца.

Ранее сообщалось, что на птицефабрике "Зеленецкой" изъято и уничтожено все поголовье более 639 тыс. кур. Планировалось, что к февралю 2024 года птицефабрика возобновит производство куриной продукции. При этом предприятие продолжает производство и продажу свинины и яйца, поскольку подразделение с курами-несушками находится в 25 километрах от основного, ситуация там благополучная.

"Птицефабрика "Зеленецкая" на 90% обеспечивает регион мясом птицы и свининой. Это агропромышленный холдинг с замкнутым производственным циклом: производство комбикормов, выращивание животных и птицы, производство мяса и яиц, переработка мяса и реализация готовой продукции через собственную торговую сеть. Ежедневно выпускалось около 60 тонн мяса и порядка 300 тыс. яиц.