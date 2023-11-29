Почти 800 работников соцсферы Кубани получили средства на ипотеку по регпрограмме

Речь идет о 400 педагогах, 295 социальных работниках и почти 100 врачах

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Около 800 работников социальной сферы Краснодарского края получили с начала года средства на ипотеку по региональной программе. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор края Андрей Прошунин.

"Несмотря на повышение ключевой ставки краевая программа остается востребованной среди работников соцсферы Кубани, было принято более 1,2 тыс. заявлений от жителей, уже около 800 человек получили в этом году по одному миллиону рублей, - сказал Прошунин. В частности, речь идет о 400 педагогах, 295 социальных работниках и почти 100 врачах. Большинство участников программы использовали соцвыплату на приобретение готового жилья, 16 человек - на строительство индивидуального дома.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, реализация программы "Миллион на ипотеку", инициированной губернатором Вениамином Кондратьевым, продолжится и в следующем году. "Право на участие в программе имеют соцработники, у которых нет собственного жилья, либо площадь имеющегося не превышает 10 кв. м на одного члена семьи, после получения средств специалист должен отработать 5 лет в бюджетных учреждениях края по профессии", - заметили в пресс-службе.