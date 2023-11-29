На Ямале дети участников СВО получат социальную выплату к Новому году

Ее размер составит 5 тыс. рублей

ТАСС, 29 ноября. Дети участников специальной военной операции из Ямало-Ненецкого автономного округа, не достигшие 18-летнего возраста, получат соцвыплату к Новому году. Ее размер составит 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"До конца декабря дети участников специальной военной операции до 18 лет получат по 5 тыс. рублей к Новому году. Соответствующее постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.

Выплату перечислят автоматически детям, сведения о которых уже есть в органах социальной защиты населения. Остальным до 31 января 2024 года необходимо обратиться лично в орган соцзащиты или заполнить форму на сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО. Ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства на Ямале.

На Ямале принято более 50 мер соцподдержки участников СВО и их семей. Среди них возмещение расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно для всех неработающих членов семьи участника СВО; первоочередное предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям военнослужащих в возрасте от 3 до 18 лет в случае осуществления вторым родителем трудовой деятельности посменно либо вахтовым методом. Также военнослужащим и их семье, проживающим в ЯНАО, доступно оказание психологической помощи.