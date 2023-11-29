Bild: среди подозреваемых в подготовке теракта в ФРГ находится гражданин России

Речь идет о 16-летнем жителе Виштока, который, по данным полиции, распространял исламистскую пропаганду

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Один из двух задержанных в Германии подростков, которые подозреваются в подготовке теракта, является гражданином России. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, речь идет о 16-летнем Расуле М. из города Витшток (федеральная земля Бранденбург). Издание отметило, что он был известен германской полиции в связи с распространением исламистской пропаганды. Второй подозреваемый - 15-летний Эдрис Д. - гражданин Германии афганского происхождения.

Как сообщил журналистам глава МВД земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль, один из них "написал в чате о планах совершения теракта". "В конечном итоге они договорились о совершенно конкретном плане атаки на рождественский рынок. Звучало очень конкретно", - сказал региональный министр.

Сведения о планах подростков правоохранительные органы ФРГ получили от иностранной спецслужбы.

Телерадиокомпания WDR сообщала, что в германских регионах Бранденбург и Северный Рейн - Вестфалия задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта. Расследованием дела занимаются генеральные прокуратуры Дюссельдорфа и Нойруппина. Оба подростка считаются сторонниками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Ранее глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг предупредил, что угроза совершения терактов в Германии выросла после обострения палестино-израильского конфликта.