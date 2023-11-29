Путин подтвердил планы запустить спутниковую систему СКИФ в 2025 году

Она создавалась для изучения структуры материи, но может помочь ученым и в других направлениях, сказал глава государства

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") будет запущен в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

"СКИФ прибор 4+, по-моему, в конце декабря будет готов и в 2025 году уже будет функционировать", - сказал глава государства.

Президент отметил, что ЦКП "СКИФ" создавался, для того чтобы, прежде всего, изучать структуру материи и все, что с этим связано, однако может помочь и молодым ученым в других направлениях.

Центр коллективного пользования "СКИФ" - уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. Стоимость проекта - 47,3 млрд рублей. Планируется, что исследования на установке начнутся в начале 2025 года. Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для ЦКП "СКИФ" - Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.