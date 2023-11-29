Путин заявил, что русский геном содержит "хорошую информацию"

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что русский геном содержит в себе "хорошую информацию", так как в нем много всего намешано. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

"Мне кажется референсные показатели [генома страны] в целом понятны?", - сказал Путин в разговоре с научным сотрудником геномной лаборатории "Биотехнологический Кампус" Алиной Демкиной. "Нет, у нас же уникальная по различным народностям страна. У всех какие-то особенности, которые отличают их от остальных", - горячо возразила она.

Под таким натиском Путин примирительно заметил, что "у русского человека там тоже, наверное, довольно сложный геном, потому что у нас на территории страны все замешано, что очень хорошо". "Информация такая хорошая там", - подчеркнул президент.

Девушка отметила, что современные технологии позволяют работать с древней ДНК шерстистого мамонта, жившего в ледниковый период. "Ждал, когда Алина подойдет и начнет его изучать", - пошутил президент. Говоря серьезно о работе с геномом человека, Демкина рассказала о проведенном на базе Центра Димы Рогачева исследовании. "Были обнаружены десятки ранее не описанных в мировой практике генетических причин гематологических заболеваний. Такие результаты были достигнуты за год работы, что говорит о мировом уровне нашей работы. Эти находки по своей генетической природе уникальны", - добавила она. "Таких в мире нет! Не надо стесняться своих достижений", - подхватил Путин.

Демкина попросила продлить проект по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году.

"Насколько мне известно, компания "Роснефть" планирует на исследования в сфере генетики направить около 20 млрд рублей. Поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали", - ответил Путин и обещал обсудить этот вопрос с главой компании Игорем Сечиным. "Я знаю, что компания Роснефть поддерживает это направление. Мы несколько лет назад договорились с нашими ведущими компаниями, чтобы они часть своих свободных ресурсов направляли на те виды деятельности, которые напрямую с их основной работой не связаны, но представляют большой интерес для страны, и в конечном итоге для конкретных компаний. Вот Роснефть занимается поддержкой геномных исследований. Поговорим обязательно", - заключил он.