В Госдуму внесли законопроект об упрощенном порядке выдачи ВНЖ репатриантам

Документ в случае принятия должен вступить в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (фракция КПРФ) внес на рассмотрение палаты законопроект о выдаче вида на жительство (ВНЖ) без получения разрешения на временное проживание участникам госпрограммы по репатриации. Текст размещен в думской электронной базе.

Статью закона о правовом положении иностранных граждан в РФ, касающуюся постоянного проживания в стране иностранцев, предложено дополнить нормой о том, что без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдается репатриантам, получившим статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа и имеющим соответствующий статус членам их семей. Вид на жительство может быть аннулирован в случае утраты статуса участника программы.

Согласно законопроекту, заявление на получение ВНЖ может быть подано в посольство или консульство РФ в той стране, в которой ранее было подано заявление об участии в программе репатриации. Вид на жительство будет выдаваться территориальным органом МВД России в том субъекте РФ, который был выбран для переселения "после прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и представления медицинских документов". Как отмечено в пояснительной записке, речь идет о справках об отсутствии следов потребления наркотиков или психоактивных веществ, опасных для окружающих инфекционных заболеваний, а также ВИЧ-инфекции.

Законопроект в случае принятия должен вступить в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.