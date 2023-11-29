Кабмин создал оргкомитет по подготовке празднования 250-летия Ставрополя

Председателем оргкомитета назначили главу Минкультуры Ольгу Любимову

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ сформировало организационный комитет по подготовке празднования 250-летия со дня основания города Ставрополя. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председателем оргкомитета назначена министр культуры РФ Ольга Любимова, ее заместителем на этой позиции - губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В состав структуры также вошли замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, представители департаментов Минпросвещения России, Минцифры РФ, Минарироды РФ, Минспорта РФ, Минэкономразвития РФ, представители региональных органов власти, организаций и общественных объединений края.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года подписал указ о праздновании в 2027 году 250-летия со дня основания Ставрополя.

Ставрополь был основан в 1777 году с момента закладки крепости в системе Азово-Моздокской оборонительной линии. По данным археологов и историков, территория современного города Ставрополя заселялась с древних времен. Археологи обнаружили здесь более 20 городищ и поселений от эпохи энеолита до средневековья. В Ставрополе находится Татарское городище, которое является крупнейшим памятником археологии на территории Предкавказья.