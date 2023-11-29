По словам президента, вопрос заключается "в том, чтобы правильно выстроить школьные программы - по определенному возрасту"

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею изучения искусственного интеллекта в школах РФ по примеру Китая. Такое предложение высказал один из участников встречи главы государства с молодыми учеными.

"Что касается образовательных программ - полностью с вами согласен. В Китайской Народной Республике со школы начинают изучать искусственный интеллект", - сказал Путин.

Президент рассказал, что глава Сбербанка Герман Греф передал ему учебники из Китая, "чуть ли не с первого класса", по которым изучают искусственный интеллект. "Нам, с учетом уровня образования в России, это абсолютно нормально, по зубам. Вопрос в том, чтобы правильно выстроить школьные программы - по определенному возрасту", - отметил Путин.

"И это, безусловно, будет повышать проникновение искусственного интеллекта в разные сферы", - добавил глава государства.