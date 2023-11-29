В Петербурге открылась выставка редких советских автомобилей

На экспозиции представлены "Астеро", "Джамп", "Охта", "Лаура", советский электромобиль "Лимпопо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Выставка "Будущее принадлежит мечтателям" открылась на площадке "Экспофорум" в Петербурге в рамках форума "Российских промышленник". На выставке представлены автомобили советского и постсоветского периода, сообщили ТАСС сыновья знаменитого конструктора СССР Геннадия Хаинова - Александр Екатеринчев и Даниил Хаинов.

"Это выставка мелкосерийных автомобилей и концепт-каров, в том числе советского периода. Здесь представлены разработанные автомобили полностью отечественной сборки. Смысл названия выставки заключается в том, что художники и дизайнеры, основываясь на своих мечтах и фантазиях, вначале создают какие-либо объекты так, как они их видят в будущем, а уже после технологи и заводы вносят свои изменения. Мечтатели это, с чего всё начинается, они являются фундаментом для будущих технологий", - рассказал Екатеринчев.

На выставке представлены "Астеро", "Джамп", "Охта", "Лаура", советский электромобиль "Лимпопо" и другие редкие автомобили.

"Охта" в 1988 году на выставке в Женеве (Женевский автосалон) вошла в десятку лучших концепт-каров мира того года. Работу над "Лаурой-1" и "Охтой" совместно вели Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфенов. Потом их творческий коллектив раскололся на два лагеря, и Хаинов ушел на работать на Экспериментальный автомобильный ремонтный завод N 57 на Васильевском острове", - также пояснил Екатеринчев.

"Астеро"

Премьера "Астеро" состоялась на Московском Международном Автосалоне в 1997 году. Среди постсоветских автомобилей он выделялся оригинальным дизайном. Автомобиль разработан на основе агрегатов УАЗ - 31512. Всего за пять лет было произведено около 30 автомобилей.

"Джамп"

Первый образец "Джамп" экспонировался на Московском Международном Автосалоне-99 в 1999 году. Всего было выпущено шесть экземпляров. Представленный образец оснащен двигателем V8 3M3-511. В 2000 году этот автомобиль вместе с желтым "Астеро" был доставлен в Агинский Бурятский автономный округ, где на производственных площадях предприятия "АГ Автоком" планировалось организовать производство "Астеро" и "Джамп". Там он находился до осени 2023 года, после чего был доставлен в Петербург.

"Лаура"

К 1985 году Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфенов построили два автомобиля. В ходе создания автомобилей преследовалась цель построить самые технологически продвинутые и качественно изготовленные самодельные автомобили в Советском союзе. "Лаура" воплотила в себе самые передовые конструктивные решения того времени - передний привод, передняя подвеска типа McPherson, задняя независимая подвеска на косых рычагах, электрика и электроника. В 1986 году на выставке "100 лет автомобиля" в Праге выдающийся дизайн "Лауры" отметил легендарный автомобильный дизайнер Нучио Бертоне.

"Лимпопо"

Это проект городского автомобиля сверхмалого класса, который задумывался с возможностью его сборки любым жителем СССР прямо в гараже. Всего было заложено три экземпляра "Лимпопо" - два мотоциклетными двигателями и один электрический. Ни один из них не был полностью достроен. Оба экземпляра с бензиновым двигателем пропали в начале 1990-х. До наших дней сохранился один недостроенный экземпляр. Три года назад Даниил Хаинов с командой единомышленников начали реставрировать этот автомобиль.

"Лимпопо" опередил мировые разработки с точки зрения концепции городского автомобиля. Это советский прообраз Smart, который Mercedes выпустил в 2000 году", - отметил он.