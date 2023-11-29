Путин отметил более высокие темпы потепления в России, чем в других странах

Президент добавил, что в процентном соотношении в России "эффект быстрее идет"

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Потепление в России идет быстрее, чем в других странах, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Один из участников мероприятия обратил внимание, что изменения климата в РФ проявляются в два раза быстрее, чем в других государствах. "Да, у нас потепление идет более быстрыми темпами, чем в других регионах [мира]", - согласился глава государства.

"Северная сторона - у нас вечная мерзлота там подтаивает. И поэтому в процентном соотношении у нас эффект быстрее идет", - пояснил Путин.