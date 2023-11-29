В Ростове-на-Дону создадут генеральное консульство Белоруссии

Ростовской области рекомендовали выделить для белорусского генконсульства служебные и жилые помещения "на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство"

ТАСС, 29 ноября. Генеральное консульство Белоруссии с консульским округом, включающим новые регионы, Крым, Севастополь, Ростовскую и Волгоградскую области, создадут в Ростове-на-Дону. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Принять предложение МИД России <…> об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, Волгоградской, Запорожской, Ростовской, Херсонской областей, г. Севастополя с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

МИД России поручено оформить достигнутую договоренность с Белоруссией, а властям Ростовской области рекомендовано выделить для белорусского генконсульства служебные и жилые помещения "на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство" и решить другие организационные вопросы, указано в документе.