Спутник запечатлел флешмоб в честь "Игр будущего" на месте приземления Гагарина

В надпись "Игры будущего" выстроились порядка 500 человек

САРАТОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 активистов провели флешмоб, во время которого выстроились в надпись "Игры будущего" на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина в Саратовской области. В этот момент их запечатлел космический спутник, сообщил ТАСС министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко.

"Одной из ключевых точек посещения трофея "Игр будущего" в Саратовской области стало место приземления Гагарина в Парке покорителей космоса, в котором сегодня был выставлен кубок для жителей, студенческой и школьной молодежи. Они поучаствовали во флешмобе, во время которого составили надпись "Игры будущего". <…> С космического спутника засняли, как они ее выстроили", - сказал Дубовенко, уточнив, что во флешмобе приняли участие порядка 500 человек.

По его словам, для съемки организаторы проработали вопрос о том, чтобы в определенное время спутник проходил над местом приземления. Министр назвал такую идею символичной, поскольку она позволяет соединить сферы высоких технологий и спорта. "Космос - это всегда высокие, прорывные технологии. Опять же, это некое благословение на удачный старт трофея в космос, которое состоится буквально через день", - добавил собеседник агентства.

В среду в Саратовскую область прибыл кортеж с трофеем "Игр будущего". Он отправился в том числе в Парк покорителей космоса, расположенный на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе.

После Парка покорителей космоса трофей отправился в физкультурно-оздоровительный комплекс "Звездный", где прошли показательные выступления по дисциплинам "Игр будущего". Желающие смогли сфотографироваться с трофеем. Там же федеральный амбассадор игр - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова провела автограф-сессию.

К 1 декабря трофей доставят на Байконур. Там пройдет запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с трофеем на МКС.

Об "Играх будущего"

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.