В Крыму сообщили о взломе нескольких местных интернет-провайдеров

Советник главы региона Олег Крючков сообщил, что технические службы работают над устранением проблемы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Несколько интернет-провайдеров в Республике Крым подверглись взлому, в ближайшее время проблемы будут устранены, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены", - написал он.

Системы связи в Крыму периодически подвергаются атакам со стороны украинских хакеров. Так, в конце октября массовую DDoS-атаку зафиксировал мобильный оператор и интернет-провайдер "Миранда-медиа", действующий на территории Крыма, это привело к временной недоступности услуг.