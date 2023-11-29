В Новгородской области расширили перечень мер поддержки медиков

Теперь ежемесячную выплату в 15 тыс. рублей в течение трех лет могут претендовать и фельдшеры, которые являются заведующими здравпунктом или фельдшерско-акушерским пунктом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы расширили меры соцподдержки медицинских работников региона. На ежемесячную выплату в 15 тыс. рублей в течение трех лет теперь могут претендовать фельдшеры, которые являются заведующими здравпунктом или фельдшерско-акушерским пунктом, сообщает пресс-служба областной думы.

"На заседании Новгородской областной думы парламентарии внесли изменения в областной закон "О дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов системы здравоохранения Новгородской области". Теперь на меру поддержки в виде ежемесячной выплаты в 15 тыс. рублей в течение трех лет могут претендовать и фельдшеры, которые являются заведующими здравпунктом или фельдшерско-акушерским пунктом", - отмечается в сообщении.

Ранее, согласно принятому законопроекту, право на дополнительные меры социальной поддержки получали: врач-терапевт, участковый врач-терапевт, врач-педиатр, участковый врач-педиатр, врач скорой медицинской помощи, фельдшер, фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер - водитель скорой медицинской помощи.

"Ежемесячная доплата в 15 тыс. рублей для молодых медиков действует в нашем регионе с 2021 года. За это время она доказала свою востребованность. Реализация этой программы продолжится и в следующем году. В проекте бюджета на 2024 год предусмотрены 8,6 млн рублей на ее реализацию", - уточнила заместитель председателя комитета областной Думы по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Ольга Захарова.

Говоря о бюджете следующего года, Ольга Захарова отметила, что финансирование мер поддержки работников отрасли здравоохранения увеличится и составит 278 млн рублей. Эти средства будут направлены на приобретение квартир для медицинских работников, программы "Земский доктор"/"Земский фельдшер", поддержку врачей остродефицитных специальностей и молодых специалистов, возмещение расходов на обучение в ординатуре, реализацию проекта "Новгородский врач".

Кроме этого, на заседании Думы были внесены изменения в закон о предоставлении земельных участков. Депутаты расширили перечень специальностей, работа по которым дает право получить земельные участки в безвозмездное пользование для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства. По предложению министерства здравоохранения региона в перечень включены еще две специальности: лечебное дело и педиатрия.