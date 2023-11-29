В Боровичах и Великом Новгороде в 2024 году планируют создать два кванториума

На это намерены направить 42,3 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Более 40 млн рублей будет направлено на создание в 2024 году двух кванториумов на территории Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной думы по итогам первого чтения областного бюджета на 2024-2026 годы.

"В рамках национального проекта "Образование" на базе общеобразовательных организаций будут созданы два детских технопарка "Кванториум". На это направят 42,3 млн рублей. Они будут созданы в Боровичах и Великом Новгороде", - говорится в сообщении.

Также запланированы средства на обеспечение 18 образовательных организаций компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды и на создание в городе Старая Русса центра цифрового образования детей "IT-куб". Кроме того, запланированы средства на создание 2 565 новых мест для реализации программ дополнительного образования, на создание условий для занятий физической культурой и спортом в четырех школах, на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию в 86 школах, на создание четырех профильных классов, а также на создание центра опережающей профессиональной подготовки.

Также будет произведен капитальный ремонт шести зданий школ с одногодичным циклом в 2024 году и шести зданий школ двухгодичным циклом в 2024-2025 годах, продолжится строительство школы в Великом Новгороде на 1 501 обучающихся, ремонт общежитий в трех учреждениях СПО и строительство школы для одаренных детей на 800 мест.

Депутаты областной Думы отметили важность продления на следующие годы программы по поддержке молодых учителей. Как и прежде, парламентарии возьмут на контроль реализацию в регионе президентской программы "Модернизация школьных систем образования".