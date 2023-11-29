В Москве призвали водителей пересесть на городской транспорт 30 ноября

Это связано с прогнозируемыми снегопадом, сильным ветром, гололедицей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московских автомобилистов просят по возможности в пятницу не пользоваться личным транспортом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"30 ноября рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу - сегодня ночью и завтра до обеда ожидается снегопад. По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего вечера до 15:00 мск 30 ноября в городе ожидаются снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в течение дня использовать городской транспорт для поездок по городу", - говорится в публикации.

Водителей на столичных дорогах просят быть внимательными. "Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров. Особенно аккуратнее будьте на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Если заметили сломанный знак или светофор - сообщите по номеру 3210", - добавили в департаменте транспорта.