Эксперт заявил, что роль гуманитарных наук в России на фоне современных вызовов возросла

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября /ТАСС/. Роль гуманитарных наук возросла на фоне серьезных вызовов, возникающих перед человечеством. Они должны стать аналитическими центрами для принятия решений в экономике и социальной сфере, сообщил председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков на III конгрессе молодых ученых.

"Гуманитарные науки сегодня являются одним из приоритетов научно-технологического развития. <…> Роль гуманитарных наук резко возрастает, потому что комплексный характер больших вызовов, которые возникают сегодня перед человечеством, перед нашей страной, таков, что ответить только с позиции одной науки на них невозможно. Важно, чтобы гуманитарные науки тоже ментально перестроились и превратились в опорные прогнозы и аналитические центры для государства, чтобы, опираясь на них, органы власти, могли принимать решения, как, куда двигать экономику, как выстраивать социальные процессы", - сказал Марченков.

Как отметил на сессии председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, именно от гуманитарных наук в решающей степени зависит мобилизация ученых на развитие тех технологий и достижений, которые позволят обрести научно-технологический суверенитет, национальную идентичность.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.