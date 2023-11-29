График движения поездов МЦД-1 изменится с 30 ноября

Речь идет о Савеловском и Белорусском направлениях

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в будние дни с 19:00 до 06:00 с 30 ноября по 8 декабря. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Савеловском направлении: интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до 1,5 часов; после 22 часов часть поездов отменена; у части поездов изменится набор остановок. На Белорусском направлении: интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут, у части поездов изменится набор остановок", - говорится в сообщении.

Скорректировано также расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером. "По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни: с 30 ноября по 2 декабря будет закрыт путь в Москву, 4-8 декабря - путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для обновления инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней", - добавили в департаменте.

Пассажирам поездок в аэропорт предлагают воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут. Полностью с расписанием движения автобусов и "Аэроэкспрессов" можно ознакомиться на сайте компании. "С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика (ЦППК - прим. ТАСС). Планируйте поездки заранее", - заключили в департаменте транспорта.