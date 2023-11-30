В Петербурге завершился навигационный период для разводных мостов

Самыми часто разводимыми мостами в этом сезоне стали Дворцовый и Благовещенский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Навигационный период для разводных мостов завершился в Петербурге, в текущем сезоне мосты разводились более 2 тыс. раз, под переправами прошло более 1,5 тыс. судов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"Навигационный период для разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве стартовал 10 апреля и завершился 30 ноября. На рукавах Невы мосты стали разводить с 20 апреля и завершили 15 ноября. За это время "Мостотрест" выполнил 2 260 разводок петербургских мостов. Количество проведенных по Неве судов - 1 590", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что больше всего разводок мостов было произведено в августе - 345. В июле специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" провели 331 разводку мостов. Традиционно в связи с празднованием в Санкт-Петербурге Дня Военно-Морского флота для подготовки парада на Неве некоторые мосты разводились днем. Число разводок в сентябре составило 324. Самыми часто разводимыми мостами стали Дворцовый - 429 и Благовещенский - 409 раз.

В тройке лидеров и Володарский мост. На его счету 320 разводок. Все три моста являются первыми или последними (в зависимости от направления движения) в черте города для большинства кораблей, следующих в Ладожское озеро или Финский залив. Другие мосты разводились значительно реже.

Как отметили на предприятии, в межнавигационный период на всех разводных мостах будут проведены работы по техническому обслуживанию. На некоторых мостах будут проведены дополнительные работы. В частности, на Володарском мосту выполнят ремонт гидроцилиндра привода разводного пролета и ремонт водоотводных лотков на опорах № 3 и 4. В декабре для обслуживания конструкций и оборудования разводных мостов СПб ГБУ "Мостотрест" будет проводить технологические разводки.