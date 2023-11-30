Инженер из Петербурга предложил разработать механизмы передачи б/у оборудования

По словам старшего инженера-конструктора предприятия "Светлана-рост" Георгия Яковлева, некоторые предприятия испытывают сложности с оборудованием, в то время как в вузах есть некоторые единицы неиспользуемого промышленного оборудования, но не существует механизмов их передачи

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Механизмы передачи неиспользуемого организациями промышленного оборудования тем, кто готов эффективно его применять на собственном производстве, предложил разработать в России старший инженер-конструктор петербургского предприятия "Светлана-рост" Георгий Яковлев. Такую идею он изложил на встрече с участниками конгресса молодых ученых, которую провел сегодня президент России Владимир Путин.

Инженер-конструктор рассказал, что представляемое им предприятие производит СВЧ-компоненты на базе полупроводниковых пластин и в настоящее время является единственной в стране компанией, освоившей и внедрившей новый тип производства - контрактное кристальное производство. "Сегодня мы видим, что наша продукция действительно востребована у потребителей, и мы готовы увеличивать объемы производства, но нашим уязвимым местом является оборудование", - пояснил он. Яковлев отметил, что в прошлом году предприятие посещал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Он помог нам приобрести некоторое неиспользуемое промышленное оборудование, и сегодня оно уже встроено в техпроцесс", - добавил он.

"Мы видим, что в академической среде, в вузах есть некоторые единицы неиспользуемого промышленного оборудования, и некоторые вузы даже готовы это оборудование передать, но не существует механизмов. Было бы здорово разработать такие механизмы передачи неиспользуемого оборудования тем, кто готов это оборудование активно и эффективно использовать. Может быть, проработать дополнительные механизмы государственного субсидирования на приобретение бывшего в употреблении оборудования, потому что, я считаю, это тоже важный момент", - сказал Яковлев. Он обратился к главе государства с просьбой по возможности учесть предложения его организации.

Третий конгресс молодых ученых (КМУ) работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.