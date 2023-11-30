В Приморье почти половина жителей вакцинировалась от гриппа

По последним данным заболеваемость ОРВИ в регионе регистрируется выше уровня эпидемического порога на 41%

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Доля жителей Приморского края, которые прошли вакцинацию от гриппа, превысила 44% от всего населения края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Активно прививается как взрослое, так и детское население. За счет федерального бюджета привито почти 806 тыс. человек, из них около 200 тыс. это дети. Ответственно к вакцинации подошли медицинские работники, представители образования и лица старше 65 лет - это люди из групп риска, кто в тесном контакте с большим количеством людей, а также те, кто имеет хронические заболевания", - цитируют в пресс-службе главного специалиста эпидотдела ведомства Марину Шикалову.

Кроме того, за собственные средства или средства работодателя прививку сделали еще почти 30 тыс. человек. В ведомстве отмечают, что охват населения профилактическими прививками против гриппа приближается к цифре, которая позволит сформировать коллективный иммунитет приморцев.

Первый случай сезонного гриппа в Приморском крае был выявлен в начале ноября у вернувшегося из-за границы ребенка. По последним данным заболеваемость ОРВИ в Приморье регистрируется выше уровня эпидемического порога на 41%.

Население Приморского края, согласно официальной переписи, составляет 1,82 млн человек.