В Приморье перестала действовать тепловая аномалия

Ожидается, что в грядущие выходные температура придет к климатической норме

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Тепловая аномалия, которая оказывала влияние на погоду в Приморском крае с лета, перестала действовать, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Температуры воздуха в регионе вернулись к средним климатическим значениям и даже опустились ниже.

"Температуры вернулись в климатические рамки, - ответили в пресс-службе на вопрос, продолжает ли действовать тепловая аномалия. - По Приморскому краю среднесуточные температуры в прошедшие сутки были ниже нормы на 3-6 градусов, на северо-востоке до 8 градусов, во Владивостоке на 4,5 градуса. В грядущие выходные температура придет к климатической норме, но на северо-востоке, вероятно, останется чуть ниже".

По данным учреждения, в четверг днем в Приморье ожидается северо-западный слабый ветер, до умеренного, на побережье - сильный. Температура воздуха от минус 17 до минус 6 градусов.

Почти до конца ноября в Приморье сохранялась тепловая аномалия, которую синоптики отмечали в течение лета и осени. Она стала причиной формирования в крае ледяных дождей в начале ноября. Это явление вызвало масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями.