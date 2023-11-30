В Приморье число женщин репродуктивного возраста сократилось на 10% за 10 лет

По словам министра труда и социальной политики региона Светланы Красицкой, в регионе действует 25 мер поддержки для повышения рождаемости

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Количество женщин репродуктивного возраста сократилось в Приморье за 10 лет на 10% - до 430,7 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая, уточнив, что для повышения рождаемости в регионе разработана программа из 25 мер поддержки.

"Приморский край занимает первое место по численности населения в Дальневосточном федеральном округе. На 1 января в регионе проживали 1,8 млн человек. Численность женского населения в репродуктивном возрасте постепенно снижается. За 10 лет численность женщин фертильного возраста сократилась на 10% (на 45 тыс. человек) и на 1 января 2023 года составила 430,7 тыс. человек", - сообщила министр.

По словам Красицкой, особенностью региона является нетипичное для Российской Федерации превышение числа мужчин над женщинами в репродуктивном возрасте - на 1 тыс. женщин приходится на 100 мужчин больше, чем в среднем по стране. При этом в крае отмечается ежегодное повышение среднего возраста матери при рождении ребенка, сейчас он составляет 28,8 лет (в 2013 году - 27,8 лет).

Ранее директор Департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин отмечал, что демографическая ситуация в России характеризуется снижением численности женщин репродуктивного возраста и снижением численности рождений. Негативные тенденции обусловлены последствиями Великой Отечественной войны, распадом Советского Союза и вступлением в детородный возраст малочисленного поколения, рожденного в 1990-е годы. Первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина прогнозирует сокращение числа женщин в возрасте 30-39 лет, на которых приходится более половины рождений вторых и третьих детей, на 33,8% (4,2 млн человек) к 2030 году. Численность женщин 20-29 лет к 2030 году увеличится с 7,2 млн до 7,9 млн - на 9,7%.

Повышение рождаемости

За последние три года в Приморье незначительно превышается среднероссийский показатель по суммарному коэффициенту рождаемости. В прошлом году на одну жительницу Приморья приходилось 1,43 ребенка, средний показатель по стране - 1,42 ребенка. При этом среди дальневосточных субъектов регион стабильно входит в тройку худших по этому параметру.

За пять лет в регионе рождаемость первенцев снизилась на 20,9%, вторых детей - на 15,7%. Умеренно растет число рождений четвертых и последующих детей. Для улучшения демографической ситуации в крае разработана и утверждена программа по повышению рождаемости. "Семьям с детьми в Приморском крае предоставляется 25 мер социальной поддержки, их получателями являются 132,5 тыс. семей, при этом особое внимание уделяется многодетным семьям", - отметила министр, пояснив, что на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей.

Демографический пакет

С 2019 года для субъектов Дальнего Востока действует дальневосточный демографический пакет, в который входит единовременная выплата при рождении первого ребенка - 36 420 рублей, региональный материнский капитал за второго ребенка - 232 688 рублей. Для стимулирования рождения первого ребенка женщиной в возрасте до 25 лет предусмотрена доплата до 50 тыс. рублей. Семьям с доходом ниже величины прожиточного минимума, в которых с 1 января этого года рожден ребенок, предоставляется сертификат на 10 тыс. рублей для покупки товаров для новорожденного.

Ранее замдиректора Департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Иван Волков назвал Приморье в числе регионов с наиболее проработанным планом по росту рождаемости. В регионе растет количество рождений четвертых и последующих детей. До конца года более 1 тыс. женщин ожидают рождение третьего или последующих детей, всего в крае проживает 23 тыс. многодетных семей. Тем из них, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума - 36 768 рублей предоставляется компенсация расходов на оплату ЖКУ - до 100%,ежегодные выплаты на приобретение школьно-письменных принадлежностей - 2,5 тыс. рублей, 5 тыс. рублей выделяется на покупку школьной и спортивной формы.

Для улучшения жилищных условий семьи с детьми могут воспользоваться льготной ипотекой, а с 1 января в регионе повышена выплата на погашение ипотеки при рождении третьего или последующих детей. Ранее семья получала 450 тыс. рублей, с января этого года - 1 млн рублей. Выплату уже получили 488 многодетных семьи, заявки одобрены для 500 семей.