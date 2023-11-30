В Забайкалье пройдут фестиваль унтов и встречи с эвенкийским Дедом Морозом

Зимний туризм в регионе направлен на знакомство гостей с местными традициями, обычаями и культурой, отметили в Министерства экономического развития края

ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/. Гости Забайкальского края в предстоящие зимние праздники смогут встретиться с эвенкийским Дедом Морозом Амака, который познакомит туристов с местными легендами и традициями. В конце декабря в ключевом городе региона - Чите пройдет "Фестиваль унтов" с традиционными зимними развлечениями, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития региона.

"Зимний туризм в регионе направлен на знакомство гостей с местными традициями, обычаями и культурой народов, традиционно живущих на этой территории. С 1 декабря посетителей этно-археопарка "Сухотино" будет встречать Дед Мороз Амака, который расскажет об эвенкийских легендах, сказках и традициях Забайкальского края. Также туристы смогут прогуляться в украшенном в зимнюю эвенкийскую сказку парке и сделать фотографии на память в специальной фотозоне", - сказали в пресс-службе.

Фестиваль бурятской меховой обуви - унтов - пройдет в Чите на площади Ленина 23 декабря. Запланирована ярмарка изделий ручной работы из кожи и меха, а также концертная программа и народные игры. Совместно с фестивалем пройдет открытие ледового городка и бесплатного катка. В министерстве отметили, что кроме традиционного Нового года в Забайкалье отмечают и буддийский - по лунному календарю. В этот раз Сагаалган будут праздновать 10 февраля 2024 года.

Этно-археопарк "Сухотино" расположен на Титовской сопке в черте города. Это музей под открытым небом, палеовулкан, на котором выявлено 32 памятника археологии возрастом от 300 тысяч лет. Там есть все виды ландшафта, более 10 религиозных объектов, православных и буддийских святынь.