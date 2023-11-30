Применение "Госуслуг" вместо паспорта могут протестировать в 2024 году

С помощью QR-кода в приложении россияне будут проходить обслуживание в банках, МФЦ, а также приобретать ж/д билеты, сообщила газета "Известия"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пилотные проекты по использованию сервиса "Госуслуги" вместо паспорта планируют запустить в 2024 году. Например, россияне с помощью QR-кода на портале смогут проходить обслуживание в банках, МФЦ, покупать ж/д билеты, сообщил газете "Известия" директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин.

"Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться", - сказал он изданию.

Дубынин уточнил "Известиям", что в Минцифры совместно с другими ведомствами работают над проектом постановления, в котором будут определены случаи, когда можно будет использовать сервис "Госуслуги" для подтверждения личности. Если результаты проектов будут хорошими, то список этих ситуаций можно будет расширить.

В РЖД "Известиям" рассказали, что тестирование посадки пассажиров в некоторые поезда холдинга с помощью "Госуслуг" планируется уже в апреле 2024 года. В "Сбере" также рассчитывают начать принимать в офисах банка данные из приложения в 2024 году.

Ранее Минцифры РФ опубликовало проект постановления правительства с правилами применения приложения "Госуслуги" для идентификации граждан РФ при помощи цифрового паспорта. Согласно документу, гражданин сможет предоставлять удостоверение личности через приложение при условии, если его биометрические данные есть в единой биометрической системе или он разместил их самостоятельно через сканирование в мобильном приложении "Госуслуги" своего загранпаспорта, водительского удостоверения, паспорта болельщика или через сдачу своей биометрии в многофункциональных центрах. Предоставление цифрового паспорта предлагается сделать через QR-код, который формируется на портале.

При помощи цифрового паспорта будет возможно, в частности, подтвердить возраст совершеннолетия для покупки алкогольной или табачной продукции, подтвердить возраст для посещения музея или массового мероприятия, посадки в поезда дальнего следования, оформления услуг связи, получения госуслуг и финансовых операций в банках, а также оформления пропусков на территории организаций, заселения в гостиницу и отправки почтового отправления.