В Якутии нанесенный паводками ущерб оценили в более чем 355 млн рублей

На финансовую помощь пострадавшим жителям направили 3,86 млн рублей

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный в этом году паводками в Якутии, составляет свыше 355 млн рублей, всего подтопило дома и дворовые территории в 10 районах республики. Об этом сообщил ТАСС директор исполнительной дирекции по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Якутии Гаврил Слободчиков.

"Общая сумма ущерба, нанесенного в этом году паводком, составляет свыше 355 млн рублей. В результате весеннего паводка в этом году в зону затопления попали девять муниципальных районов - это Горный, Кобяйский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Амгинский, Намский, Таттинский, Анабарский, Усть-Янский. В результате обильных осадков и продолжительных дождей летом была оказана помощь жителям Оймяконского района", - сказал Слободчиков.

Он уточнил, что на финансовую помощь жителям, пострадавшим в результате паводка, было направлено 3,86 млн рублей. В данную сумму вошли единовременная материальная помощь и финансовая помощь пострадавшим в связи с утратой имущества. Такую помощь получили жители 10 поселений Анабарского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Усть-Янского районов. Также выплаты в виде социальной помощи получили жители сел Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Особенно опасны весенние половодья, когда во время образования заторов, зажимов и других явлений уровень рек повышается, и они выходят из берегов. Также опасны ливневые обильные дожди на малых горных реках. Для предотвращения этой угрозы в республике каждый год заранее проводятся профилактические мероприятия.