"Таких там больше не делают". Соболезнования в связи со смертью Киссинджера

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. В сообщении указано, что он умер в возрасте 100 лет в своем доме в штате Коннектикут.

Соболезнования и воспоминания о политике — в материале ТАСС.

Судьба Киссинджера была связана с важными событиями столетия, он войдет в историю как выдающийся дипломат, со смертью которого ушла эпоха. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который лично был знаком с бывшим госсекретарем США.

"Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что Киссинджер был "во многом легендарным политиком, судьба которого была связана с важными событиями столетия - от эмиграции из гитлеровской Германии до нынешнего июльского визита в Китай, в котором США сегодня видят своего главного оппонента". "Ушел представитель эпохи, когда США руководствовались не фобиями и утопиями, а интересами и реалиями. Когда Вашингтон имел в своем арсенале дипломатию, а не только санкции", - подчеркнул Косачев.

По его мнению, Киссинджер был представителем "так называемой realpolitik, за что его и ругали, и хвалили". "Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами. С его именем связано установление дипотношений США и КНР, переговоры по контролю над вооружениями с СССР, расширение связей между Израилем и его арабскими соседями. Он получил довольно спорную Нобелевскую премию за подписание Парижских мирных соглашений с Северным Вьетнамом", - напомнил вице-спикер СФ.

Было, как отметил парламентарий, и немало "темных пятен в его биографии". Среди таких Косачев назвал причастность к операции по свержению демократически избранного президента Чили Сальвадора Альенде, к гибели мирных людей в Камбодже и многое другое. "Но тем не менее он войдет в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", - констатировал Косачев.

"Мне довелось с ним общаться лично, и впечатление большой личности и человека-эпохи возникает буквально сразу, как только начинается разговор", - заключил сенатор.

"Гигант, который "формировал мировую политику"

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал бывшего госсекретаря США "одним из величайших дипломатов", "гигантом, который своими руками и разумом формировал мировую политику". "Генри Киссинджер был одним из величайших дипломатов. Еврейский подросток, сбежавший от нацистов и впоследствии ставший гигантом, который своими руками и разумом формировал мировую политику", - написал Герцог на своей странице в X (ранее Twitter). "Вся семья наций по сей день благословлена плодами исторических процессов, которыми он [Киссинджер] руководил, включая закладку основ мирного соглашения Израиля с Египтом", - продолжил президент еврейского государства. Герцог отметил, что в ходе последнего телефонного разговора с Киссинджером поздравлял его с днем рождения, а американский политик ответил ему, что "всегда любил и поддерживал Израиль".

Вклад в обеспечение мира в АТР

Киссинджер внес большой вклад в обеспечение мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Он был человеком, внесшим большой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Кисида, особенно отметив роль Киссинджера в нормализации отношений между США и Китаем.