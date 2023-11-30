Во Владивостоке заявили, что ремонт дорог города в 2023 году сохранился на уровне 2022-го

Всего в 2023 году в городе отремонтировали 140 тыс. кв. м дорожного полотна

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Объем отремонтированных дорог в 2023 году во Владивостоке составил 95% от плана, или 19,3 км, несмотря на паводки, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Владивостока.

"В текущем году за счет субсидий из краевого бюджета и собственно городского бюджета было отремонтировано 33 участка дорог во Владивостоке, столько же, сколько и в прошлом году. Это объекты по 16 улицам, в том числе на острове Русском. Всего за счет всех видов финансирования в текущем году был произведен ремонт дорог и проездов на 19,3 км, что составляет 95% от плана. Это лишь немного ниже рекордного уровня прошлого года в 21,6 км", - сообщили в пресс-службе.

В частности, на острове Русском провели ремонт дорог от остановки "Ворошиловская батарея" в сторону поселка Экипажный, протяженностью 1,4 км, а также от Экипажного до поселка КЭТ, протяженностью 0,9 км. Общая площадь аварийно-восстановительного ремонта дорог в 2023 году составила 140 тыс. кв. м. Также в 2023 году провели работы по установке недостающих или замене существующих автопавильонов на остановках общественного транспорта "Геодезическая", "Торговая", "Капитанская", "Больница Ветеранов".

В августе во Владивостоке прошли два сильных дождевых паводка. Вода подтопила подвалы в социальных учреждениях, обрушила подпорные стены, спровоцировала сход грунта с косогоров, размыла или повредила некоторые участки дорог. Число жителей Владивостока, попавших под аварийные отключения света из-за циклона, составило около 70 тыс.

Владивосток, являясь столицей Дальневосточного федерального округа, имеет один из самых высоких уровней автомобилизации в России. Кроме того, через городские дороги проходят грузовые пути между портом и остальным Приморьем, а также соседним Китаем.