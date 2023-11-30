Более 25 тыс. волонтеров подали заявки на конкурс "Доброе сердце столицы"

Конкурс включает три направления - "Деятельность", "Проект" и "Команда"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 25 тыс. волонтеров индивидуально и в составе команд подали заявки на конкурс "Доброе сердце столицы", итоги которого подведут в конце декабря. Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

"Более 25 тыс. человек в составе команд и индивидуально подали порядка 800 заявок на участие в конкурсе "Доброе сердце столицы". <...> Конкурс объединит как начинающих, так и опытных волонтеров, даст им возможность познакомиться, рассказать о своих проектах и поделиться планами", - говорится в сообщении.

Заявочная кампания проходила с 27 октября по 19 ноября. "Больше всего анкет - 286 - получено в номинации "Я - волонтер". Их авторы рассказывали о своих проектах и делились достижениями. Теперь участникам предстоит пройти тестирование и решить задачи, основанные на реальной волонтерской практике. В конце декабря подведем итоги", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Конкурс включает три направления - "Деятельность", "Проект" и "Команда". Больше всего заявок пришло от волонтерских объединений: 113 в номинации "Добрая команда. Школа", 40 в категории "Добрая команда. Вуз" и 24 в номинации "Добрая команда. Колледж".

"Отдельно компании и некоммерческие организации предложили поощрить 143 волонтера, которые помогали им проводить различные мероприятия и реализовывать социально ориентированные проекты", - отметили в пресс-службе.

О конкурсе

Конкурс "Доброе сердце столицы" организован ресурсным центром "Мосволонтер" при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.

В направлении "Деятельность" - три номинации: для участников от 14 до 54 лет, старше 54 лет, а также для руководителей волонтерских центров и организаций в возрасте от 18 лет.

В категории "Проект" - две номинации: "Организатор добрых дел" и "Добрая идея". В первой могут участвовать команды численностью от трех человек, которые уже ведут социально значимую деятельность, а также индивидуальные участники. Во второй будут рассматривать еще не реализованные, но потенциально полезные идеи волонтеров старше 14 лет. В направлении "Команда" - три номинации: для школьников, учащихся колледжей и студентов.