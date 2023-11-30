Володин: закон о досудебном урегулировании споров о пенсионном накоплении защитит граждан

С 1 декабря авторизация на российских сайтах будет возможна только с помощью российских сервисов или номера телефона

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Закон о досудебном урегулировании через финансового омбудсмена споров, связанных с несанкционированным переводом пенсионных накоплений граждан, призван защитить граждан от мошеннических действий. Это подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале палаты парламента.

"Изменения направлены на защиту пенсионных накоплений граждан от мошеннических и иных противоправных действий, закон даст возможность решать этот вопрос в досудебном порядке и позволит быстрее возвращать нашим пенсионерам накопленные ими средства", - отметил Володин, говоря о законе, который вступает в силу 11 декабря.

Кроме того, с 1 декабря авторизация на российских сайтах будет возможна только с помощью российских сервисов или номера телефона. "Это решение позволит дополнительно защитить персональные данные наших граждан", - отметил Володин.

Также 11 декабря вступает в силу закон, уточняющий основания для признания загранпаспортов недействительными. Это могут быть утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, установление факта оформления на основании недостоверных сведений, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию.