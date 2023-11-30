Во Вьетнаме подтвердили интерес к расширению возможностей изучения русского языка

Одним из важнейших образовательных центров по этому направлению станет Ханойский филиал Института русского языка имени А. С. Пушкина, отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский

ХАНОЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Вьетнамская сторона подтверждает заинтересованность в расширении возможностей по изучению русского языка, и одним из важнейших образовательных центров по этому направлению станет Ханойский филиал Института русского языка имени А. С. Пушкина (ХФИРЯП). Об этом заявил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, принявший участие в праздновании 40-летия со дня основания ХФИРЯП.

"Сорокалетие ХФИРЯП - очень яркое событие, это также возможность для нас подвести итоги работы за длительный период, когда было очень многое сделано. Все минувшие годы институт активно действовал, подготовил большое количество специалистов с русским языком и всегда оставался главным центром продвижения русского языка во Вьетнаме", - сказал замминистра. Сегодня, по его словам, начинается новый этап существования ХФИРЯП. "Мы всерьез настроены на то, чтобы придать импульс дальнейшему развитию института, ведем с вьетнамской стороной очень хорошие, субстантивные переговоры о новых условиях функционирования института. Наши коллеги из профильного вьетнамского министерства заинтересованы в расширении возможностей изучения и преподавания русского языка во Вьетнаме", - сообщил Могилевский.

По его словам, Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама разрабатывает проект межправительственного соглашения с обновленной моделью управления и совместной системой финансирования ХФИРЯП. "Мы активизируем работу ХФИРЯП. Рассматриваем Институт как ведущую образовательную организацию по продвижению русского языка в Юго-Восточной Азии", - подчеркнул замглавы Миноборнауки РФ.