В Барнауле после реконструкции открыли соединяющий центр и районы города путепровод

На проведение работ направили более 2 млрд рублей

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Движение на путепроводе, одной из основных транспортных артерий Барнаула, соединяющих центр с другими частями города, открыли после реконструкции за более чем 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на церемонии открытия моста.

"Сегодня действительно мы открываем движение по этому путепроводу на Ленинском проспекте. Сказать, что это событие желанное и долгожданное, я думаю, это не сказать ничего. Я сегодня всех поздравляю, выражаю слова искренней благодарности всем участникам этого процесса", - сказал Томенко.

Финансирование работ проводилось за счет инфраструктурного бюджетного кредита. По данным портала ЕИС Закупки, сумма контракта составляет более 2 млрд рублей. По словам Томенко, в скором времени на мосту запретят движение новых трамваев и автобусов, которые приобрели для Барнаула.

Реконструкция проводилась с мая 2022 года. Ранее в правительстве региона ТАСС сообщали, что реконструкция объекта позволит увеличить пропускную способность на 30%. После проведения работ на путепроводе количество полос дорожного движения увеличили с четырех до шести. Ширина моста увеличилась с 23,9 до 38,7 м.

Мост через железнодорожные пути является одним из главных транспортных объектов Барнаула, соединяющим центр и две части города. После его закрытия, по данным регионального правительства, время в пути у барнаульцев в среднем увеличивалось на 30 минут.