В Приморье после ремонта открыли участок трассы А182 к Китаю

Его протяженность составила 12 км

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Участок трассы А182 маршрут Михайловка - Турий Рог в Приморском крае открыли после ремонта, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Дорога обеспечивает транспортные перевозки между Приморьем и северо-восточными провинциями Китая.

"12 км дороги Михайловка - Турий Рог, проходящей через Хорольский округ и Михайловский район Приморья, официально открыли после ремонта в четверг, 30 ноября. Данная автомобильная дорога является важной транспортной артерией Приморского края, которая связывает населенные пункты Хорольского округа и Михайловского района. Она обеспечивает международные автотранспортные перевозки между Приморским краем и северо-восточными провинциями КНР через пропускной пункт "Турий Рог" с выходом на федеральную автомобильную дорогу "Уссури" Хабаровск - Владивосток", - говорится в сообщении.

По словам врио заместителя председателя правительства Приморья Ленара Нуриева, в ближайшие три года в бюджете края предусмотрено финансирование на ремонт еще 30 км дороги - по 10 км в год.

"Благодаря замене слабых грунтов земляного полотна была усилена несущая способность трассы, полностью заменено 7 км дорожной одежды. Также на всем участке было построено четыре водопропускных трубы, выполнены работы по устройству присыпных обочин, установлено 99 сигнальных столбиков, 28 дорожных знаков и нанесена разметка. Расчетная скорость движения - 120 км/ч", - уточняется в релизе.