Титов поддержал безвизовый режим с КНР для бизнес-туризма

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей отметил увеличение туристического потока между РФ и Китаем

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов призвал поддержать безвизовый режим с КНР для бизнес-туристов. Соответствующее заявление он сделал, выступая на 14-м пленарном заседании комитета в Пекине.

"Считаю необходимым поддержать идею введения безвизового режима для такого рода туристических групп", - сказал Титов.

Он также отметил увеличение туристического потока между РФ и КНР. "В этом году Россию посетили 105 тыс. китайских туристов. По мнению экспертов, в следующем году эта цифра может вырасти до 2 млн", - сообщил Титов.

Председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития также предположил, что запуск прямых рейсов по таким популярным направлениям, как Хайнань и Гонконг, может значительно увеличить рост туристического потока.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине проходит его 14-е пленарное заседание.