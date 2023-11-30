Генконсульство России в Алма-Ате ищет родственников погибших при пожаре в хостеле россиян

Обстановка у хостела в Алма-Ате, где при пожаре погибли люди

Обстановка у хостела в Алма-Ате, где при пожаре погибли люди

Согласно заявлению диппредставительства, дипломаты генконсульства находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Казахстана и полицией Алматы

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Алма-Ате ведет поиски родственников двух россиян, которые погибли в результате пожара в хостеле. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

"Сегодня, около 05:30 (02:30 мск - прим. ТАСС), в городе Алма-Ате произошел пожар в хостеле Almaty Hostel. По предварительным данным, в результате возгорания более 10 человек погибли и несколько десятков пострадали. Местными правоохранительными органами подтверждена гибель двух граждан России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что дипломаты генконсульства находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Казахстана и полицией Алматы. "Ведем работу по поиску родственников погибших россиян, выясняем обстоятельства произошедшей трагедии", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь в администрации города указали, что хостел в этом помещении был размещен незаконно и с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности.

В результате трагедии погибли 13 человек, включая двух граждан России и двух граждан Узбекистана. Согласно предварительным данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты, люди погибли от отравления угарным газом. С места пожара были эвакуированы 59 человек, из которых трое доставлены в больницу.