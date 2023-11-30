В Ханойском институте русского языка отметили его вклад в отношения РФ и Вьетнама

По словам директора института Нгуен Тхи Тху Дат, филиал накопил бесценный опыт работы за 40 лет становления и развития института

ХАНОЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина (ХФИРЯП) вносит свой вклад в развитие дружественных отношений между Вьетнамом и Россией. Об этом заявила ТАСС директор ХФИРЯП, кандидат филологических наук Нгуен Тхи Тху Дат на торжественном мероприятии по случаю 40-летия со дня основания филиала.

По ее словам, если оглянуться на 40 лет становления и развития ХФИРЯП, то можно увидеть, какой бесценный опыт работы накопил филиал, преодолев множество трудностей, выполняя миссию по продвижению и популяризации русского языка во Вьетнаме. "Оставаясь общим домом для русистов и русского языка во Вьетнаме, ХФИРЯП активно расширял свою деятельность и сеть отечественных и зарубежных партнеров, внося вклад в дело народной дипломатии и развития дружественных отношений между Вьетнамом и Россией", - отметила директор ХФИРЯП.

Она рассказала, что за 40 лет своего существования ханойский филиал при содействии Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, даже полностью лишившись поддержки из Москвы в непростые для России 1990-е годы, сумел сохранить уникальный коллектив профессионалов и авторитет головной организации по популяризации и продвижению русского языка во Вьетнаме. В настоящее время ХФИРЯП остается основным во Вьетнаме научно-методическим центром, где разрабатываются новые национально ориентированные программы преподавания русского языка и совместно с ведущими вузами Вьетнама создаются современные учебники. ХФИРЯП также организует и проводит научно-практические конференции и курсы повышения квалификации не только для вьетнамских русистов, но и для учителей и преподавателей русского языка из соседних стран.