В Подмосковье проведут противопожарное обустройство 129 участков заповедных земель

Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха, шлагбаумов и аншлагов на противопожарную тематику

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минэкологии Подмосковья согласовало план противопожарного обустройства 129 лесных участков особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона в 2024 году. Документ разработан в областном комитете лесного хозяйства и подразумевает перечень мероприятий по недопущению лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наши коллеги из комитета лесного хозяйства ежегодно проводят огромную работу по сохранению заповедных лесов. Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха, шлагбаумов и аншлагов на противопожарную тематику.

Министр добавил, что, согласно прогнозам Росгидромета, температуры будущего лета могут быть выше нормы с вероятностью 65-70%, поэтому особенно важно подготовить подмосковные леса, чтобы избежать пожаров.