В Латвии не дали ответа посольству РФ о дальнейшей судьбе проживающих в стране россиян

30 ноября в республике вступило в силу положение о высылке не владеющих латышским языком граждан

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Вильнюсе не получило внятного ответа властей Латвии на вопрос о том, что будет с теми россиянами, которые к назначенному сроку не сдали экзамен по латышскому языку, из-за чего не смогут продлить вид на жительство. Об этом в комментарии для ТАСС сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков в связи со вступлением 30 ноября в силу положения о высылке тех россиян, что не владеют латышским языком.

"Без ответа остаются многочисленные попытки посольства добиться от латвийской стороны внятных разъяснений относительно дальнейшей судьбы россиян, в одночасье ставших "неугодными" для государства, на благо которого они трудились десятилетиями и отдали ему лучшие годы своей жизни", - сказал он.

Как отметило посольство, россияне, которые не могут получить четкого ответа от местных чиновников по поводу собственного будущего и перспектив в этой балтийской республике, пребывают в неведении.

"Складывается впечатление, - подчеркнул временный поверенный, - что происходящее является своего рода местью латвийских националистов бывшим гражданам и "негражданам" Латвии, которые в силу различных жизненных обстоятельств сделали выбор в пользу российского паспорта".

В этих шагах посольство усматривает целенаправленную линию на сведение счетов с россиянами. "Если ситуация продолжит и далее деградировать и латвийские власти не предпримут действенных шагов по ее выправлению, то без преувеличения все это можно будет охарактеризовать как геноцид - угнетение группы лиц по национальному признаку", - отмечается в комментарии.

В сентябре 2022 года Сейм (парламент) Латвии принял поправки к закону о миграции, которые обязывали граждан России, постоянно проживающих в балтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В случае игнорирования экзамена их разрешения на постоянное жительство аннулируются. Более 3 тыс. россиян получили письма, предупреждающие об истечении срока действия разрешения на жительство.