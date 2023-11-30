Мурашко заявил о колоссальном потоке желающих приехать в РФ на лечение иностранцев

Глава Минздрава отметил, что Россия обладает колоссальными компетенциями по изготовлению изотопов, используемых в радионуклидной терапии

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Поток желающих приехать на лечение в Россию колоссальный, в стране развивается инфраструктура здравоохранения. Об этом на площадке III Конгресса молодых ученых сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В нашу страну сегодня сформировался колоссальный поток - пандемия закончилась, границы открыты - желающих приехать лечиться. У нас инфраструктура растет, у нас технологии, которые мы используем, реально великолепные, при этом, ценовая политика, в общем-то, позволяет. При этом люди еще едут, в том числе, за теми вещами, которые где-либо в другой стране получить нельзя", - сказал он на сессии "Научный поиск и этико-правовые вопросы исследовательской деятельности".

Мурашко также добавил, что Россия обладает колоссальными компетенциями по изготовлению изотопов, используемых в радионуклидной терапии. "[Российская Федерация] получила мощный рывок, фактически больше 40% рынка изотопов в странах БРИКС и в целом в мире, <…> это, как раз, экспортные поставки из России", - пояснил он.

Как сообщил ранее статс-секретарь-заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в России, в 2022 году составило 4,5 млн человек.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.