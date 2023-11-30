В Минкульте сообщили о росте нехватки кадров в сфере культуры в регионах за год

Как сообщила статс-секретарь - замминистра культуры Надежда Преподобная, этот показатель составляет более 19 тыс. человек

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Нехватка кадров в сфере культуры в небольших населенных пунктах России выросла за год с 14 тыс. до более 19 тыс. человек. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры Надежда Преподобная на общественных слушаниях в Общественной палате о перспективах реализации программы "Земский работник культуры".

"В соответствии с данными мониторинга, который мы проводили в 2022 году, потребность субъектов Российской Федерации в работниках культуры на селе составляла более 14 тыс. (14 тыс. 394 специалиста). И, собственно, это бы повлекло выделение допфинансирования необходимого в размере свыше 13 млрд рублей на 6 лет. Но в этом году, в 2023, мы обновили мониторинг. И цифры у нас увеличились. У нас получилась потребность в людях непосредственно - более 19 тыс. И на данном этапе цифра [необходимого дополнительного финансирования] составляет уже почти 18,5 млрд рублей", - сказала она.

Преподобная отметила, что эти показатели будут уточняться в зависимости от того, когда решение по программе "Земский работник культуры" будет принято. Она заверила, что Минкультуры поддерживает эту программу. "Позиция наша положительная, и другой быть она не может по этому вопросу. Мы со своей стороны готовы. Как только будет принято решение, приступим к реализации, будем писать соответствующие правила", - добавила замминистра.

Программа "Земский работник культуры" была разработана Минкультуры в 2021 году. Ее реализация позволит решить кадровые вопросы учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с числом жителей до 50 тыс. человек.