На Цветном бульваре проходит фотовыставка об изменениях облика Москвы

Основу экспозиции составляют 16 стендов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выставка под открытым небом "Мы формируем новый облик Москвы" работает до 10 декабря на Цветном бульваре, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости столицы. Все фотографии сопровождаются краткой исторической справкой, на каждом стенде размещен QR-код, отсканировав который можно получить более подробную информацию.

"Экспозиция показывает, как менялся облик столицы: улицы планомерно освобождали от незаконных построек, хаотичных самовольно установленных киосков и нагромождения рекламных вывесок. Ветхие здания восстанавливали, а на месте освобожденной от самостроя территории возводили новые социальные объекты и благоустроенные пространства. Галерея под открытым небом позволит на конкретных примерах показать, как изменилась Москва после демонтажа самостроя и аварийных объектов, а также восстановления зданий", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что фотопроект призван напомнить о вкладе Госинспекции по недвижимости в формирование современного облика города. "Одним из приоритетных направлений деятельности ведомства является обнаружение и пресечение самостроя. Кроме того, инспекция ведет активную работу по выявлению ветхих объектов", - добавили в ведомстве.

Как отметил начальник контрольного ведомства Иван Бобров, слова которого приводит пресс-служба, основу экспозиции составляют 16 стендов. Посетители смогут ознакомиться с преображением столичных локаций в формате "Было - Стало".

"Например, по адресу: улица Берзарина, 15А на месте незаконного объекта оборудовали городок с игровым комплексом и скейт-парком, который в зимнее время превращается в хоккейную площадку. Также там появились зона отдыха и фермерский павильон. Другим примером преображения городского ландшафта является восстановленное здание Мариинского училища по адресу: Софийская набережная, дом 8, строение 1", - заключил Бобров.