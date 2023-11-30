В Белоруссии заявили об избиении латвийскими силовиками пяти мигрантов на границе

Представитель Следственного комитета страны Александр Суходольский сообщил, что белорусские медики оказали им необходимую помощь

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Латвийские силовики избили и выдворили в Белоруссию пятерых мигрантов, белорусские медики оказали им необходимую помощь. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Александр Суходольский.

"Белорусскими пограничниками была обнаружена группа изнеможенных и избитых мигрантов из пяти человек, которые по различным причинам пытались попасть на территорию Германии и Франции", - отметил представитель СК, комментарий которого размещен в Telegram-канале ведомства.

Ссылаясь на информацию мигрантов, Суходольский рассказал, что уже на территории Латвии их настигли вооруженные люди в форме, которые стали "неистово избивать их ногами, руками, дубинками и применять электрошокер, игнорируя мольбы о помощи". "Затем покалеченных мигрантов свозили в концентрационный лагерь, где рвали их паспорта, разбивали мобильные телефоны и отбирали денежные средства. У одного из пострадавших наемники в форме похитили $2 тыс.", - отметил представитель СК. Со слов пострадавших он проинформировал, что "самые агрессивные наемники имели отличие - нашивку с надписью SIGMA (спецподразделение Латвии - прим. ТАСС)", после избиения мигрантов они "вывозили избитых заложников к границе и, угрожая оружием, насильно выталкивали их на территорию Республики Беларусь".

Суходольский сообщил, что в настоящее время иностранцам оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователями опрошены пострадавшие, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений, отметил он.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии за совершение преступлений против безопасности человечества. Минск обвиняет власти Латвии в причастности к смерти 17 иностранцев на белорусско-латвийской границе.