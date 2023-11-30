Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве на шахте Юбилейная

Причиной стало несоблюдение требований технической документации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в лаве №16-22 на шахте "Юбилейная" в Кузбассе из-за несоблюдения требований технической документации. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Сибирским управлением Ростехнадзора составлен протокол о временном запрете деятельности на ведение горных работ в лаве №16-22 ООО "Шахта "Юбилейная" за несоблюдение требований проектно-технической документации в части несоответствия фактического сечения горной выработки проектным решениям, несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки. Решение суда - 30 суток", - написал Виль.

Шахта "Юбилейная" работает в Новокузнецке, годовой объем добычи - до 2 млн тонн. Весной 2022 года горные работы на предприятии приостанавливались по требованию Ростехнадзора на 90 дней из-за нарушений промышленной безопасности. Осенью того же года работы также приостанавливалась из-за пожара в центральной подземной части шахты. В октябре 2023 года были приостановлены горные работы по пластам №14, №15, №16 за невыполнение требований проектных решений.