Работники железных дорог Италии проводят забастовку после очередной аварии

В Калабрии несколько дней назад региональный поезд столкнулся на переезде с грузовиком

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Работники железных дорог Италии проводят восьмичасовую забастовку - с 9:00 (11:00 мск) до 17:00 (19:00 мск) в знак протеста против недостаточно безопасных условий труда. Как поясняют профсоюзы сектора, поводом послужила очередная авария, произошедшая на железной дороге в южной области Калабрия несколько дней назад.

Там региональный поезд столкнулся на переезде с грузовиком. В результате погибли водитель грузовика и машинист. В совместном заявлении объявившие забастовку профсоюзы, представляющие железнодорожников, отметили, что "годами указывают на небезопасность переездов, которые требуют заменить на другие более современные инфраструктурные объекты, исключив опасность подобных инцидентов".

Профсоюзы также отмечают общую "хрупкость железнодорожной системы", не гарантирующую безопасность работников. Только в конце лета под колесами поезда погибли 5 работников, занимавшихся починкой железнодорожного полотна в районе Турина. Трагедия произошла из-за отсутствия координации между службами.

Нынешний протест, который затрагивает все типы железнодорожных перевозок, в том числе скоростные, проходит на фоне противостояния ведущих профсоюзов и правительства. Министр инфраструктуры и вице-премьер Маттео Сальвини уже дважды подписывал распоряжение, которое препятствует проведению 24-часовой забастовки транспортного сектора, сокращая стачку до четырех часов. В результате полномасштабная протестная акция откладывается. Теперь общенациональная забастовка транспорта планируется на 15 декабря, однако министр уже объявил о намерении "снизить неудобства для пассажиров до минимума". Профсоюзы обвиняют правительство в ущемлении права на манифестации и забастовки.