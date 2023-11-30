В чемпионате "Технолидеры Москвы" примут участие 90 команд

Всего на конкурс было заявлено 198 проектов более чем из 20 регионов страны

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Открытый финал третьего молодежного чемпионата по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы" состоится 2 декабря, в нем примут участие 90 команд со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В этом году на конкурс представили так много по-настоящему инновационных проектов, что мы решили пригласить к участию дополнительно 10 команд. В итоге их будет 90. Юные инженеры презентуют свои разработки 2 декабря на площадке "Цифровое деловое пространство". Также в программе - лекции, мастер-классы и встречи с известными предпринимателями", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что всего на конкурс было заявлено 198 проектов более чем из 20 регионов страны. Отбор прошли 49 московских команд и 21 региональная. 32 коллектива выступят в школьном треке (от 13 до 18 лет), еще 38 - в студенческом (от 18 до 23 лет). К ним присоединятся 20 команд - победителей одноименного акселератора "Технолидеры Москвы".

Среди проектов - бытовые и промышленные роботы-помощники, платформы машинного обучения для компьютерных систем, солнечная зарядная станция для электротранспорта, прототипы экзоскелета для людей с особенностями здоровья и многое другое.

"В прошлом году в чемпионате приняли участие 68 команд из Москвы и других городов России. 32 команды - победители и призеры - были внесены в реестр "Таланты России", получили гранты на реализацию проекта, рекомендации по его улучшению и выводу его на рынок", - напомнили в пресс-службе.