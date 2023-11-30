На юго-западе Москвы благоустроили участок Ленинского проспекта

В результате появились две новые спортивные площадки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы - Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновили участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основной задачей было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью более 12 тыс. м. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

"Расширили тротуары и обновили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составляет теперь более 37 тыс. кв. м, отремонтировали асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили 10 современных остановочных павильонов с зарядными слотами. Наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, поставили свыше 320 фонарей и уличных торшеров, удобные скамейки и навигационные стелы", - добавил заммэра.

В результате появились две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66. Выполнено благоустройство дворовых территорий в квартале, расположенном между Ленинским и Ломоносовским проспектами, улицами Панферова и Вавилова.

Глава КГХ заверил, что к растущим вдоль магистрали крупномерам высадят около 200 взрослых деревьев и 6,6 тыс. кустарников. Ранее привели в порядок существующий газон и разбили дополнительный общей площадью почти 69 тыс. кв. м.