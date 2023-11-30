Максакову оштрафовали на 40 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Пресненский суд ранее уже штрафовал певицу на 30 тыс. рублей за аналогичное правонарушение

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил оперной певице Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) новый штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной Максакову-Игенбергс М. П. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей", - сказали в суде.

В 2023 году Пресненский суд уже штрафовал певицу на 30 тыс. рублей за аналогичное правонарушение. Максимальное наказание по этой статье - штраф в 50 тыс. рублей.

Минюст РФ внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. Она покинула Россию.

После повторного привлечения человека к административной ответственности по данной статье правоохранители могут возбудить в его отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года), санкция которой предусматривает наказание от 300 тыс. рублей штрафа до двух лет реального лишения свободы.