Песков сообщил, что прием вопросов Путину от граждан начнется 1 декабря

Направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40 и через форму на сайте "Москва - Путину"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вопросы граждан для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начнут принимать 1 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра, 1 декабря, начинается прием вопросов от граждан", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что в специально созданной студии будут сидеть журналисты из всех регионов России, представители федеральных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные и продолжающие свою работу в Москве.

По словам Пескова, направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте "Москва - Путину", а также с помощью других обозначенных на сайте способов, в том числе через мобильное приложение для платформы Android.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что "в кол-центре программы будут принимать звонки телефонисты, волонтеры". "Новация этого года: к проекту подключился "Общероссийский народный фронт" (ОНФ). Сотрудники ОНФ также будут собирать вопросы", - добавил Песков. Он рассказал, что такое решение было принято, так как на протяжении целого ряда лет сотрудники ОНФ после завершения прямой линии в течение года до последнего вопроса обрабатывали все обращения граждан. "Специалисты ОНФ, сотрудники также, вместе с волонтерами и телефонистами будут принимать обращения граждан. Потом, после завершения этой программы, они будут целый год работать с тем, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение", - подчеркнул Песков.

Песков добавил, что направить вопрос можно будет через социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и через чат-бот. Представитель Кремля уточнил, что обо всех деталях предстоящего подведения итогов года презентом на специальной пресс-конференции 30 ноября будет рассказывать глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. "Пресс-конференция запланирована на полдень. Он и его коллеги более детально расскажут вам о том, что я вам анонсировал", - заключил Песков.